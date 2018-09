Air Europa rejoint le programme de fidélité d'Etihad

Etihad Guest, le programme de fidélisation d'Etihad Airways, a annoncé un nouveau partenariat avec Air Europa, qui permet à ses membres de gagner et de dépenser des Miles Etihad Guest lorsqu'ils voyagent avec le transporteur espagnol. Ce partenariat permet également aux membres d'accumuler des miles sur les vols en partage de code exploités et commercialisés par Etihad Airways en partenariat avec Air Europa. De plus, les membres d'Etihad Guest peuvent échanger leurs Miles contre des billets sur le réseau Air Europa.