Air France KLM Group ouvre les négociations avec Transavia France

Air France KLM Group et Transavia France ont ouvert les négociations après que 97% membres du conseil du SNPL, représenté quasi exclusivement par des pilotes, ait émis un vote favorable.



L'objectif : agrandir la flotte de Transavia France constituée aujourd'hui de 40 appareils.



Cet agrandissement aurait un intérêt double. Il permettrait à Transavia France d'asseoir sa position forte sur le marché des compagnies low cost et à Air France de protéger ses parts de marché.



Benjamin Smith, Directeur Général d'Air France-KLM a déclaré à ce sujet : "Cette nouvelle avancée est un signe fort de l'amélioration des relations sociales et de la culture du dialogue au sein d'Air France ".