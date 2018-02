Air France KLM à +5,8% en janvier

Le chiffre du nombre de passagers transportés s'affiche à +5,8% mais avec ue nette disparité selon les compagnies : +4% pour le long courrier, + 4,7% pour le court et moyen courrier mais avec une recette, sur ce segment, en baisse par rapport à l'an dernier. Transavia porte haut ses +12,6% de passagers, si bien que le groupe a finaleent transporté 7,2 millions de passagers en janvier 2018.



Il reste à différencier également l'offre en SKO (Siège/Km Offert), et les syndicats de pilotes risquent à nouveau de protester : croissance du Groupe Air France pour Janvier 2018 : +2,5%. (Long Courrier : +2,4% et Moyen Courrier : 2,9%). Parallèlement, les chiffres de KLM +6,5% (Long Courrier : 6,2% et Moyen courrier : 7,8%).



