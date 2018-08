Air France, KLM et British Airways suspendent la desserte de Téhéran

est passée de trois fréquences hebdomadaires à une depuis le 4 août et arrête ses liaisons avec Téhéran le 18 septembre en raison de la faible rentabilité commerciale

Officiellement c'est pour des raisons de rentabilité qu'Air France - qui avait transféré ses vols pour Téhéran à sa compagnie low cost Joon - renonce à la desserte de Téhéran. La mesure avait été annoncée , elle est donc confirmée : la compagnie "" de la ligne, selon le communiqué officiel du groupe ce 23 août.De son côté, la compagnie néerlandaise KLM avait annoncé début juillet la suspension de ses vols entre Amsterdam et Téhéran à partir du 24 septembre, pour des "".De la même façon, British Airways préfère évoquer pudiquement un contexte économique défavorable pour justifier sa décision. "."", a précisé la compagnie dans un communiqué.Ces dernières semaines, l'Iran a vu la valeur de sa monnaie s'effondrer et les prix des denrées alimentaires monter en flèche, à la suite de la décision du président Trump de se retirer de l'accord nucléaire international de 2015 avec le pays et de la réimposition de sanctions américaines.