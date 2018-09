Air France/KLM nomme un nouveau DG pour le Canada

Ce n'est pas un inconnu pour les acheteurs et les travel manager : Vincent Etchebehere, le nouveau DG Canada d'Air France, a été directeur du personnel de la Direction Commerciale, Ventes et Alliances du Groupe. Présent au sein de la compagnie depuis 12 ans, il a été en charge de la performance pour l'Europe et la zone Afrique du Nord.



En 2016, nommé Directeur Général au Mexique, il a œuvré à la mise en place de l'A380 à Mexico. " Je suis très heureux de prendre la direction des opérations canadiennes du groupe Air France KLM. Nous voulons offrir à nos clients canadiens la meilleure expérience de voyage en Europe et ailleurs ", affirme Vincent Etchebehere.