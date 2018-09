Un nouveau 5 étoiles Boulevard Haussmann

Le restaurant « 99 Haussmann », avec son jardin unique en plein cœur de Paris, peut devenir un bel endroit bien situé pour les voyageurs d'affaires. Le chef Gregory Cohen y propose une cuisine à base de produits nobles et relève le défi de séduire et de faire voyager les convives avec des mélanges surprenants, cuits simplement ou avec extravagance.A la fois raffiné et décontracté, le « Bar 99 Haussmann » et sa terrasse, propose des cocktails créés par son mixologue à base d’alcools et d’accompagnements Made In France. Les invités pourront également y déguster des produits du terroir, seuls ou à plusieurs.Au cœur de la capitale, les convives sont plongés dans l’univers du Spa Lacure Officine qui offre une démarche pionnière agissant sur le bien-être et la beauté tout en préservant la santé.Une chambre pour la nuit du 11 au 12 octobre s'affiche par exemple à 483€99 Bvd Haussmann75008 ParisTél. : +33 (0)1 40 08 00 10