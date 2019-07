Air France : Steven Zaat nommé Directeur Général adjoint économies et finances

Steven Zaat a été nommé Directeur Général adjoint de l’économie et des finances d’Air France, une nomination qui prend effet dès ce mercredi 3 juillet. Il prend la place de Marc Verspyck, qui quitte le groupe. Membre du Comité Exécutif, il travaillera directement avec Anne Rigail, directrice générale d’Air France.

Diplômé en économie et business, Steven Zaat a rejoint le groupe Air France-KLM en 2014, d’abord en tant que VP Finance & Control à l’ingénierie et à la maintenance, puis un an plus tard comme Senior Vice President Corporate Control. Il a notamment fait partie des équipes de négociation de la joint-venture entre Air France-KLM, Delta et Virgin Atlantic.