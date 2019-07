Air France inaugure son nouveau salon à l'aéroport de Washington

Situé à proximité des portes d'embarquement, le salon peut accueillir jusqu'à 155 clients La Première, Business et membres Flying Blue Elite Plus. D'une surface de 615m2, répartis sur deux niveaux il offre un nouvel espace de restauration, incluant un Night Service qui permet aux passagers de dîner au salon et de dormir en vol. Il propose également un bar, une "brasserie", un espace détente et deux espaces réservés aux clients La Première et Ultimate.



Depuis Paris-Charles de Gaulle, Air France propose 2 vols quotidiens vers Washington, effectués en Airbus A380 et en Boeing 777-200.



Horaires des vols effectués (en heure locale) :



AF054 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h15, arrivée à Washington à 15h40 ;

AF055 : départ de Washington à 18h05, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 7h35 le lendemain.

Vol quotidien au départ de Paris en Airbus A380.



AF026 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 16h30, arrivée à Washington à 19h05 ;

AF027 : départ de Washington à 21h10, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 10h45 le lendemain.

Vol quotidien au départ de Paris en Boeing 777-200.