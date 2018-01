Air France se met à l'heure des Jeux Olympiques d'hiver

A quelques jours du début des Jeux Olympiques qui se dérouleront à PyeongChang du 9 au 25 février 2018, Air France va plonger dans la compétitio les passagers en route vers la Corée du Sud. Les passagers du vol AF264 pourront par exemple dévaler les pistes grâce à un simulateur de ski, les 3, 4, 5 et 6 février. Les meilleurs skieurs remporteront des cadeaux Air France avant d'embarquer.Pendant toute la durée des Jeux Olympiques, Air France sera présente au Club France de PyeongChang à deux pas du parc olympique. Cet espace accueillera les athlètes et supporteurs français. Ils y découvriront l'univers de la cabine Business d'Air France grâce à des casques de réalité virtuelle. Ils pourront aussi se détendre dans des sofas ou se prendre en photo dans un espace thématique dédié.Un social wall connecté à Twitter affichera les encouragements des internautes. En utilisant le #GoEquipeFRA, les messages défileront sur l'écran et les athlètes pourront y réagir en direct. Par le biais du compte Twitter @airfranceFR, il sera aussi possible de découvrir les coulisses du Club France, la célébration des médailles, des concerts...A l'issue des Jeux Olympiques, la compagnie affrètera un Boeing 777-200 afin de ramener l'ensemble de la délégation à Lyon en vue de célébrer le retour des athlètes au Alpexo de Grenoble dans le cadre des festivités du Cinquantenaire des Jeux Olympiques de Grenoble 1968.