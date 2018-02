Air France: une grève unifiée le 22 février prochain

Annoncée vendredi, la grève programmée la semaine prochaine, pendant les vacances de Février de la zone C, se veut un coup de semonce à la direction. Le sujet, c'est les salaires, bloqués depuis 6 ans. L'accord signé par la CFE-CGC et la CFDT - qui prévoit 1% d'augmentation générale en deux temps pour 2018 - met vent debout 3 syndicats de pilotes (SNPL, Spaf et Alter), 2 syndicats d'hôtesses et stewards (SNPNC et Unsa-PNC) et 5 organisations au sol (CGT, FO, SUD, CFTC et SNGAF). Ils exigent une réouverture des discussions sur la base d'une augmentation générale des salaires de 6%L’appel à la grève ne concerne qu’une seule journée, mais certains syndicalistes, en privé, espèrent pouvoir mobiliser au-delà.