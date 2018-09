Air France va développer Bilbao

Selon Boris Darceaux, directeur général d'Air France-KLM pour l'Espagne et le Portugal, " La compagnie poursuit son engagement dans cette région importante ". Avec l'offre de KLM, le groupe Air France-KLM offrira l'été prochain une augmentation significative du nombre de sièges avec six vols quotidiens de Bilbao à Paris et Amsterdam.



Pour mémoire, Air France est implantée à Bilbao depuis le 10 mars 2000 via sa filiale Brit Air avec, au lancement, des Embraer de 50 places. Elle propose aujourd'hui, trois fréquences quotidiennes entre Bilbao et Paris Charles de Gaulle, toutes exploitées par Hop ! Air France.