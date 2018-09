Atterrissage mouvementé à Manchester pour un vol Easyjet (+Vidéo)

Des vents violents avec des rafales à plus de 80 km/h sur les pistes de l'aéroport de Manchester, les passagers du vol U21840 de la compagnie easyjet s'en souviendront certainement très longtemps. L'Airbus A320 à bord du quel ils se trouvaient a sérieusement tangué et a même du s'y reprendre à deux fois avant de pouvoir se poser.



Alors que l'avion se présentait en bout de piste, il a brusquement chaviré à droite, puis à gauche, puis à nouveau à droite avant que le commandant de bord ne prenne la décision de remettre toute la puissance et d'interrompre l'atterrissage. Une fois en montée l'avion a de nouveau été victime de rafales plus fortes. Les pilotes ont ensuite signalé un cisaillement du vent avec une perte de vitesse. Après un nouveau tour de piste, 5 minutes plus tard, l'avion est revenu et a pu atterrir en toute sécurité sur la 23R de Manchester. Du pilotage de grande classe !