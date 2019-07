Air France vole vers une compensation carbone innovante

Cette première est intéressante, car elle formalise le virage écologique pris par les entreprises (tous secteurs confondus) de plus en plus soucieuses de leur image et de l’environnement. Il sera d’ailleurs intéressant de détailler cet accord pour comprendre le mécanisme de compensation qui a été négocié.



Pour les acteurs économiques, les motivations poussant à l’action de compensation sont écologiques et économiques (la production de GES imposant la combustion de carburant et donc une dépense proportionnelle au taux de production). Elle est aussi générationnelle, car de plus en plus de membres des générations Y et Z rejettent même l’idée de prendre l’avion par peur de l’impact que pourrait avoir leur voyage sur l’environnement.