Air Malta se posera au Caire en septembre

Air Malta commencera à exploiter un service bi-hebdomadaire tous les lundis et vendredis à destination de la capitale égyptienne en septembre. Ce service sera exploité tout l’hiver.



" Cette route, introduite après une absence de 12 ans, continuera à renforcer notre présence en Afrique du Nord suite à la réintroduction réussie de services similaires à Tunis et au Maroc. Nous voulons offrir une bonne connectivité entre le Caire et les principales villes européennes via Malte. L’introduction de cette liaison suit notre stratégie de croissance actuelle pour mieux relier les îles maltaises " a déclaré Charles Mangion, président d’Air Malta.