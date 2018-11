Air New Zealand s'est posée à Taipei

Le vol d'Air New Zealand NZ77 qui relie Auckland à Taipei, a été inauguré le 1er novembre 2018. La compagnie néo-zélandaise assure la liaison entre les deux capitales trois fois par semaine.



Le B787-9, déployé sur la ligne, décolle ainsi de son hub à 10h35 tous les mardi, jeudi et samedi pour se poser à Taïwan à 16h50.



Le Dreamliner quitte ensuite l'aéroport asiatique à 18h30 pour atterrir en Nouvelle-Zélande à 10h20 le lendemain.



Par ailleurs, le transporteur a prévu de mettre le cap sur Chicago à compter du 30 novembre 2018. Il lancera également le mois prochain les lignes Queenstown – Brisbane et Wellington - Brisbane.