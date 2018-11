United veut doubler la fréquence entre Newark et Shanghai

United Airlines veut booster son offre sur la liaison très business de Newark – Shanghai. La compagnie a déposé une demande officielle auprès du Département des Transports américain (DOT) le 2 novembre pour ajouter un deuxième service quotidien entre l'aéroport de New York Newark Liberty et celui de Shanghai Pudong à compter de juin 2020.



Si les autorités donnent leur feu vert, United décollera de la piste du New Jersey à 15h45 tous les jours (arrivée à 18h40 le lendemain) et de la plate-forme asiatique à 10h10 (arrivée à 12h45). Le vol sera assuré par un B777-200.