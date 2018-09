Air Transat va prendre le train

Grâce au service TGV Air, les passagers d'Air Transat bénéficieront d'une seule réservation, une seule tarification et un seul billet pour l'ensemble de leur trajet. Le partenariat entre la compagnie canadienne et la SNCF entrera en vigueur à compter de janvier 2019. Les voyageurs pourront faire leur réservation unique à compter de décembre prochain.



Le service TGV Air assurera la liaison entre 19 villes françaises ainsi que Bruxelles et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (gare Paris-CDG 2 TGV), desservi par des vols directs d’Air Transat à destination de Montréal (tous les jours), Québec, Toronto et Vancouver. Selon leur date de départ, les voyageurs pourront profiter du service TGV Air offert toute l’année ou des vols directs du transporteur de la France et de la Belgique vers le Canada.