AirPlus veut savoir ce que vous pensez de la Blockchain

C'est une étude qui sera révélée et commentée à l'occasion d'Univ'AirPlus le 6 septembre prochain. Son but : savoir ce que pensent les acheteurs et travel managers de la blockchain. Va-t-elle profondément modifier les habitudes et les relations avec les fournisseurs ? Et les questions posées devraient permettre de mieux percevoir vos attentes.AirPlus se demande, par exemple, si les nouveaux entrants sur le marché de la blockchain sont-ils des acteurs légitimes ? Ou si, en matière de sécurité des données et des transactions, estimez-vous porter davantage de confiance à la technologie blockchain par rapport aux technologies existantes ?Pour participer à l'étude, le formulaire est en ligne : https://www.surveymonkey.de/r/EnqueteBlockchain