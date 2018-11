Airplus intègre Booking.com for Business

Booking.com et AirPlus ont noué un partenariat. Ainsi en utilisant les cartes virtuelles du fournisseur de solutions de paiement, les entreprises peuvent désormais générer un numéro Mastercard unique permettant à leurs employés de payer leur hébergement via la plate-forme Booking.com for Business.



Toutes les dépenses effectuées avec les cartes virtuelles AirPlus sont réglées de manière centralisée et détaillées sur un unique relevé de facturation clairement structuré. Pour les entreprises déjà clientes du spécialiste des solutions de paiement, la configuration de leur compte Booking.com for Business personnalisé ne prendra que quelques minutes.



Les cartes virtuelles AirPlus sont automatiquement intégrées à la plate-forme corporate de Booking.com en tant que moyen de paiement privilégié des entreprises. Les sociétés peuvent ainsi bénéficier immédiatement de la solution de paiement centralisée.