Alexandre Jorre s'installe à Miami pour Amadeus

Personnalité connue et appréciée par les professionnels, les acheteurs et les travel managers français, Alexandre Jorre avait en charge le marketing d’Amadeus France mais change de fonctions : il rejoint Miami pour s'occuper du développement du GDS en Amérique du Sud.



Alexandre Jorre avait rejoint Amadeus France après 10 ans passés dans le groupe au centre R&D de Sophia Antipolis puis au siège à Madrid où il a participé au développement d’initiatives stratégiques à destination des compagnies aériennes. Il a également occupé les fonctions de Directeur Associé, Stratégie et Business Développement au sein de la Division en charge de la Distribution des compagnies aériennes. Univers qu'il connaît particulièrement bien.



Diplômé de l’ESC Toulouse et titulaire d’un MBA de l’Arizona State University aux États-Unis, Alexandre Jorre a également travaillé chez Suez en Argentine et Amazon aux Pays-Bas. Alexandre Jorre avait pris ses fonctions à Amadeus France au mois de février 2015.