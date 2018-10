Aloft s'installe à Chicago

Aloft Chicago Mag Mile propose 337 chambres et suites. Elles sont équipées d'une télé de 65 pouces, d'un espace de travail ou encore d'une salle de bain disposant d'une douche à effet pluie et de produits de soin Bliss Spa. Par ailleurs, les voyageurs d'affaires bénéficient d'un accès au wifi gratuit.Les clients trouveront aussi une piscine couverte au dernier étage de l'hôtel, une salle de sport, le bar signature Aloft W XYZ et plusieurs offres de restauration.L'établissement qui s'est installé sur l'ancien site du musée d'art moderne de Chicago fait la part belle à l'art. Le thème est surtout visible dans les 520m² d'espaces événementiels de l'hôtel. Les salles de réunion ont pris le nom d'artistes contemporains comme Warhol, Escher, Mondrian et Lichtenstein. Des reproductions d'œuvres des peintres sont exposées dans les salles éponymes.515 North Clark Street,Chicago, Illinois60654 États-Unis