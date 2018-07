Amadeus et S7 Airlines ont noué un partenariat

S7 Airlines a choisi la suite complète Amadeus Altéa et son Passenger Service System (PSS) couvrant la gestion de réservation, d’inventaire, d’émission de billets et de contrôle de départ.



L’intégration du PSS Amadeus Altéa permettra d’optimiser les processus internes et offrira très prochainement aux passagers la possibilité de découvrir une nouvelle manière d’organiser leur voyage.