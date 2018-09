Amadeus : tous les contenus disponibles dans un "Market Place" unique

Avec l'arrivée des nouvelles technologies, l'offre de contenus est de plus en plus fractionnée tandis qu'en parallèle les canaux se diversifient. Pour répondre à cette évolution, Amadeus a imaginé le Live Travel Space. Il s'agit d'un Market Place ouvert, dynamique et connecté dont "l'ambition est d'interconnecter tous les acteurs au plus grand nombre de contenus du tourisme possibles" , explique George Rudas, le PDG d’Amadeus France.



Selon Amadeus, la plate-forme donne la possibilité aux fournisseurs de voyages de proposer leurs offres à travers un réseau mondial de distributeurs et d’entreprises. L'entreprise ajoute "Au cœur de «Live Travel Space», la plate-forme Amadeus rassemble le plus large choix de contenus hétérogènes (NDC, APIs, formats GDS...) ou provenant d’agrégateurs et pour le distribuer via tout type de canaux".



Cet outil sera déployé officiellement à compter de la semaine prochaine et présenté à l'IFTM Top Resa qui se tiendra à Porte de Versailles du 25 au 28 septembre



Les visiteurs pourront aussi découvrir d'autres nouveautés lors du salon :

- Amadeus Margin Manager : une solution de calculs et d’affichage des marges, frais de services et remises totalement automatisée et intégrée

- Amadeus Live Travel Community : Cet outil qui sera lancé le 5 novembre, permettra aux agences de partager et échanger entre elles sur un mode communautaire.



Le stand Amadeus que les visiteurs découvriront cette année à l'IFTM Top Resa, a été pensé par des étudiants de l’école de Design de l’ESC Troyes.