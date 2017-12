Exit le vol saisonnier entre Paris et Boston pour American Airlines qui a confirmé le redéploiement de son programme de vols pour 2018. Selon le site Routesonline, dès le 25 mars et jusqu'au 6 juin, le vol Chicago/Paris sera assuré en 767 au lieu du 787 qui reprendra du service entre les deux villes dès le 7 juin. A la même date, le Dallas/Paris sera réalisé en 777 200 ER en lieu et place du 787 9. Enfin, c'est un 76 300 ER qui assurera la liaison entre Miami et Paris du 4 mai au 6 juin.