American Airlines étoffe les menus des Premium Economy

American Airlines propose deux nouveaux menus en classe Premium Economy sur ses vols long-courriers. Le chef de la compagnie Japan Airlines, Jun Kurogi a imaginé de nouveaux plats inspirés par la cuisine traditionnelle japonaise qui seront disponibles sur les lignes au départ de Tokyo Haneda (HDN) et Tokyo Narita (NRT) vers les États-Unis.



Jun Kurogi est aussi à la tête du restaurant Kurogi Shiba Daimon à Tokyo.



Par ailleurs, la compagnie a fait appel au chef australien Sean Connolly pour élaborer les menus proposés en Premium Economy des vols au départ d’Auckland (AKL) et Sydney (SYD) à destination des États-Unis. A cette occasion, il a imaginé un menu complet avec une entrée, une salade, quatre plats principaux et un dessert.



Sean Connolly, est un chef de grande renommée en Nouvelle-Zélande et en Australie. Il a participé à de nombreuses émissions culinaires et a publié un livre de cuisine dédié à une gastronomie multiculturelle et décomplexée. Il agit également en tant que chef dans ses trois restaurants localisés en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Dubaï.