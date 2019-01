American Express M&E simplifie l'organisation des événements en petit comité

Meetings Express d'American Express M&E propose aux organisateurs une plate-forme unique leur permettant de trouver le lieu idéal pour les petites réunions simples et/ou récurrentes. Son objectif est également d'aider les responsables à aligner plus facilement leur stratégie pour les événements de petite taille avec les politiques existantes de leur entreprise.



Afin de proposer un contenu local pertinent et complet, la solution fait appel à des fournisseurs différents dans chaque région. Ainsi, les utilisateurs auront accès à l'offre de Bizmeeting en France, MeetingsBooker.com au Royaume-Uni et dans les pays nordiques, meetago en Allemagne, Groupize en Amérique du nord et iVvy en Australie.



Issa Jouaneh, vice-président et directeur général d'American Express Meetings & Events, a expliqué "La demande des clients sur le segment des réunions simples et de petite taille est importante, mais jusqu'à présent personne n'a répondu à cette demande. Meetings Express aide les organisateurs de réunions à atteindre leurs objectifs avec un service mondial cohérent et un contenu local pertinent, et en assistant la création de la meilleure expérience possible pour les participants".



Meetings Express se connecte à la plate-forme de données centralisée d'Amex M&E, Meetings Insights, et s'intègre aussi à ses outils de reporting et de gestion. Les entreprises ont ainsi un aperçu plus complet de leurs dépenses MICE.