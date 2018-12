American Express va ouvrir un salon Centurion à Heathrow

L'accès au salon de 700 mètres carrés est réservé exclusivement aux titulaires de la Carte de Platine American Express et aux membres Centurion. Situé dans le terminal 3, le salon offrira de la nourriture et des boissons gratuites, des douches, le Wifi haute vitesse et des postes de travail privés.



Les titulaires de la Carte Platine peuvent amener gratuitement deux compagnons de voyage, tandis que les membres Centurion peuvent venir avec leur famille immédiate ou jusqu'à deux compagnons de voyage. Pour le moment, aucune date officielle n'a encore été annoncée pour l'ouverture prévue en 2019.



Amex, a récemment déclaré que l'entreprise allait agrandir ses salons existants et en construire de nouveaux afin de répondre à la demande croissante. Les prochains ouvertures se feront dans les aéroports John F. Kennedy de New York, Denver International Airport et Los Angeles International Airport.