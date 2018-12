Air Canada dévoile son nouveau lounge de New York LaGuardia

Le lounge d'Air Canada est le premier salon à ouvrir ses portes dans la nouvelle l'aérogare B de New York LaGuardia . Il accueille jusqu'à 126 personnes dans un cadre mariant le design et l'art canadiens et un style métropolitain moderne.D'une superficie de 137 m2, l'espace propose notamment un bar libre-service offrant un vaste choix de boissons, dont des vins canadiens et des cafés de spécialité Lavazza, un centre d'affaires et des sièges confortables avec vue sur la piste.Les voyageurs d'affaires qui souhaitent travailler sur place, peuvent aussi profiter d'un cybercomptoir doté d'ordinateurs et d'une imprimante couleur, d'un accès wifi gratuit, ainsi que de plus de 7 000 journaux et magazines numériques, accessibles au moyen de l'application PressReader.Le salon Feuille d'érable de LaGuardia sera ouvert sept jours sur sept.Air Canada possède 23 lounges dans le monde : 17 dans les plates-formes canadiennes, les autres à New York LaGuardia, New York Newark, Los Angeles, Londres Heathrow, Francfort et Paris. Un nouvel espace ouvrira en 2019 à l'aéroport de San Francisco.