American ajoute de nouvelles routes en Europe

A partir du 31 Mars 2019, American Airlines volera quotidiennement entre Phoenix (Arizona) et Londres Heathrow.



La liaison sera assurée par un Boeing 777-200 ; il s'agira du premier vol transatlantique de la compagnie à partir de Phoenix.



American déploiera également plusieurs autres nouveaux services l'été prochain entre les États-Unis et l'Europe.



De l'aéroport international de Philadelphie : service quotidien saisonnier d'été à l'aéroport d'Édimbourg en Écosse ; et nouveau service saisonnier d'été à l'aéroport de Berlin-Tegel, à l'aéroport de Bologne Guglielmo Marconi en Italie et à l'aéroport de Dubrovnik en Croatie.



Depuis l'aéroport international de Dallas Fort Worth : service quotidien saisonnier d'été à destination de l'aéroport de Dublin et de l'aéroport de Munich.



De l'aéroport international O'Hare de Chicago : service quotidien d'été saisonnier vers l'aéroport international d'Athènes en Grèce.



De l'aéroport international Charlotte Douglas : service quotidien toute l'année à destination de Munich.