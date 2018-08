Rentrée sociale chargée : 18 septembre et 9 octobre au calendrier

maintenir la pression

la destruction de notre modèle social

journée de mobilisation

Les voyageurs d'affaires devront avoir un oeil sur leur agenda cette rentrée car elle s'annonce socialement agitée, les deux conflits du printemps - Air France et SNCF - n'étant pas terminés.Pas de date encore pour Air France, même si l'intersyndicale se dit "déterminée" à obtenir les 5,1% d'augmentation qu'elle réclame., les syndicats se sont retrouvés hier jeudi et la CGT Cheminots et Sud-Rail veulent "" sur le gouvernement. Après 36 jours cumulés, contre la réforme ferroviaire désormais en marche - c'est contre la future réforme des retraites qu'ils entendent mobiliser. Une première grève est envisagéePlus globalement, les syndicats CGT et FO, les étudiants de l’UNEF et les lycéens de l’UNL entendent protester contre "" avec une "" annoncée pourdu gouvernement. Le syndicat Solidaires devrait rejoindre cette action mais doit encore valider la date.