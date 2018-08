American et Hawaiian réduisent leurs vols vers la Chine

pertes colossales.

American, le plus grand transporteur au monde, a déclaré qu'il mettrait fin au service Chicago-Shanghai en octobre. La compagnie aérienne basée à Fort Worth, au Texas, a récemment décidé de réduire les vols entre Chicago et Pékin, également en octobre.Un responsable de la compagnie précise que ces routes vers la Chine sont à l'origine de "Hawaiian Airlines a déclaré dans un communiqué qu'elle suspendrait ses trois vols hebdomadaires entre Honolulu et Pékin en octobre. Le transporteur a commencé la route en 2014 et l'avait déjà déclassée du service quotidien. Hawaiian a déclaré qu'il transférera des avions vers d'autres routes qui correspondent à ses plans d'expansion.Ces deux compagnies américaines se justifient en évoquant la hausse du prix du kérosène (+40% au cours de l'année dernière) et la concurrence de plus en plus rude avec les compagnies chinoises qui ont ajouté de nombreux vers les Etats-Unis à des tarifs souvent inférieurs à ceux des transporteurs américains.