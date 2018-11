American : la nouvelle Premium Economy volera entre CDG et Chicago O'Hare en mai 2019

La nouvelle Premium Economy d'American va atterrir dans la cabine du Boeing 787-8 qui assurera la liaison Paris CDG – Chicago O'Hare à compter du 2 mai 2019.



La classe proposera 28 places. Les sièges sont en cuir et espacés de 96 cm. Ils sont aussi équipés d'un repose-pieds et d'un système de divertissement à la demande personnalisé sur grand écran tactile. Les passagers bénéficient également d'autres avantages comme des casques avec réducteur de bruit, un kit de voyage, un service repas et boissons amélioré, et deux bagages en soute gratuits.



Outre la classe Premium Economy, les passagers des vols à destination de Chicago pourront voyager en classe Flagship Business. Elle est équipée de 20 sièges-lits avec accès direct au couloir, conçus par la célèbre marque de matelas Casper. L'Eco propose pour sa part 186 sièges. Le Dreamliner dispose aussi d'une connexion wifi par satellite.