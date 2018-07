Amex GBT : encore plus de complexité dans les tarifs hôteliers en 2019

"Alors que nous entrons dans la saison des discussions avec les directions achat, connaître les tendances du marché mondial est un atout crucial pour la réussite opérationnelle et financière des politiques voyages"

"Faire le point sur ce qui a été entrepris pour s’adapter à la conjoncture permet d’identifier les stratégies les plus efficaces et de mettre à profit son temps et ses ressources de manière rentable"

Le rapport Hotel Monitor 2019 d'Amex GBT a été conçu afin d’accompagner les acheteurs dans leurs négociations avec les représentants de l’hôtellerie. Il remarque en premier lieu que la conjoncture incertaine va avoir un impact sur les politiques voyages et la demande au niveau mondial l'année prochaine.La sécurité des voyageurs et l’instabilité politique devraient jouer un rôle important dans les fluctuations tarifaires à l'échelle mondiale. En effet, la demande de logements conformes aux normes de sécurité va croissante, en particulier dans les hôtels haut de gamme.Par ailleurs, le rapport rappelle que le Brexit et les changements apportés à l'Accord de Libre Echange Nord-Américain (ALENA) devraient également impacter les activités commerciales et travel.La région Asie-Pacifique devrait représenter près des deux tiers de la croissance mondiale, avec une croissance du PIB d'environ 5,6% en 2018 et 2019. On retrouve cette tendance dans les prévisions des tarifs hôteliers. Par exemple, les prix des nuitées à Shenzhen, Sydney et Tokyo devraient grimper respectivement de 5%, 4% et 4% en 2019.Hotel Monitor constate aussi une hausse similaire pour certaines villes d’Amérique Latine, où l’économie continue de se développer comme Buenos Aires (+21%), São Paulo (+6%) Quito (+2%) ou encore Mexico (+3%).La demande hôtelière ne cesse de croître dans le monde, dépassant très souvent les capacités d’accueil. Une croissance limitée de l’offre, conjuguée à une demande soutenue, booste les tarifs sur de nombreuses destinations européennes.Ainsi si les tarifs seront stables à Londres, les autres villes britanniques enregistreront des hausses des prix des nuitées comme Manchester (+5%), Glasgow (3%) ou encore Édimbourg et Bristol (+2%).Selon les prévisions d'Amex GBT, les tarifs hôteliers vont grimper de 6% à Paris. Toutefois, les augmentations seront plus modérées sur le reste de l'Hexagone : Bordeaux (+3%), Lyon (+1%), Marseille (+1%) et Toulouse (+1%).Au Moyen-Orient, une offre excédentaire associée à d’autres facteurs entraîne une baisse des prix dans certains états du Golfe (Mascate -11%, Doha -13%, Abu Dhabi -6%).Les hôteliers nord-américains indiquent quant à eux une hausse des réservations et des chiffres d’affaires, accélérée par la demande du voyages d’affaires et des voyages en groupe, ce qui devrait entraîner une hausse des tarifs dans cette région., a expliqué Joakim Johansson, Vice President of Business Development chez American Express GBT.Les analyses des facteurs ayant une incidence sur les tarifs hôteliers au niveau national, régional et local dans 150 villes clés sont détaillées dans le rapport Hotel Monitor 2019 ainsi que le rapport Cities Forecast 2019 De plus, le Livre Blanc Smarter Buying de GBT donne des idées et solutions pour optimiser les programmes hébergement.Les rapports suivants d'Amex GBT - à paraître plus tard dans l’année - analyseront le transport aérien et terrestre en 2018 et 2019.