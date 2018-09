Amex GBT lance une offre dédiée aux entreprises françaises

"Tout le voyage d’affaires, tout simplement"

"L’offre est en particulier adaptée aux entreprises ayant des ressources en gestion de voyages plus restreintes ou recherchant un déploiement et un retour sur investissement rapides. Elles profitent ainsi de tarifs préférentiels, de réservations simplifiées, de reporting et d’une assistance 24/24h et 7j/7. Les voyageurs, quant à eux, bénéficient d’un inventaire voyage plus large, de tarifs avantageux, du maintien des programmes de fidélité, d’un système de réservation automatique et multicanal et d’une assistance personnalisée avant, pendant et après le voyage".

La fameuse box tout en un que nous avions annoncée ici il y a quelques mois arrive en France. Cette nouvelle solution d'Amex GBT, baptisée, combine un éventail d’outils technologiques et de services de gestion des déplacements professionnels proposés par la TMC, dans une offre simplifiée, clé en main, qui permet de déployer un programme de voyages rapidement.Elle inclut :- les produits, technologies, services et outils de gestion phares de GBT- une expérience client optimisée pour les voyageurs ainsi que les acheteurs- un accompagnement pour la mise en place de la solution par les acheteurs afin d’assurer son efficacité et son adoption par les utilisateurs- une assistance continue pour les acheteurs et travel managers afin d’assurer le bon déroulement du programme- un déploiement simplifié pour générer des économies rapides- un contrat et pricing simplifiésLa plate-forme est disponible pour l’ensemble des entreprises quel que soit leur secteur d’activités.Amex GBT précise :