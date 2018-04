Amex GBT : pas de surcharges GDS Air France/KLM

Dans son communiqué, la TMC précise que " Reconnaissant l'importance de GBT et de ses clients pour son activité, Air France-KLM a accepté d'exempter GBT de cette surtaxe et de continuer à fournir un accès au contenu consolidé et transparent ".



Pour Michael Qualantone, vice-président exécutif des relations avec les fournisseurs mondiaux de GBT, " cet accord était évident au regard des volumes réalisés avec le groupe franco néerlandais ". Et d'ajouter : " Nos clients veulent un accès simple, agrégé et transparent au contenu aérien. Nous recherchons des partenaires stratégiques clés qui le reconnaissent et travailleront avec nous ".



De son côté, Pieter Bootsma, vice-président directeur de la stratégie commerciale d'Air France KLM, précise : " Cet accord poursuivra la relation stratégique que nous entretenons avec GBT ".



Il reste que, comme pour la plupart des autres TMC, on ne connait pas les contreparties financières demandées par le transporteur aérien.