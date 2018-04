Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Amman

W Amman propose 236 chambres et 44 suites. Elles disposent toutes de grandes baies vitrées, du lit signature de l'enseigne, d'une télé écran plat et d'une connexion internet.Dans cet établissement dont le design s'inspire du Moyen-Orient et de la culture jordanienne, les voyageurs d'affaires se voient proposer plusieurs offres de restauration dont les restaurants Mesh et Enso qui servent respectivement des plats internationaux et asiatiques.Les clients ont également à leur disposition une spa, une salle de sport et une piscine extérieure. Outre un centre d'affaires entièrement équipé, les entreprises peuvent compter sur 5 salles de réunion dont la plus grande fait 629m² et peut accueillir jusqu'à 450 invités.13 Rafiq Al Hariri AveP.O. Box 5457, Al Abdali Amman11953 JordanieTéléphone: +962 6510 8888