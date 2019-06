Amex GBT rejoint le programme Qantas Channel

Dans le cadre de ce programme, American Express GBT offrira à ses clients et aux voyageurs d’affaires l’accès à des tarifs et à de nouveaux contenus provenant de la solution NDC Qantas Distribution Platform (QDP).



En février, Qantas annonçait qu’elle allait facturer les agences de voyage qui n'utiliseraient pas sa solution. Ces frais s’élèvent à 17,50 dollars (15,50 euros) et prendront effet à compter du 1er août 2019. Par le biais de ce programme partenaire, les clients GBT ne seront pas soumis à ces frais.