Appart'City inaugure un nouvel appart-hôtel à la gare de Bruxelles-Midi

Le nouveau complexe Appart'City Bruxelles se situe à quelques minutes à peine de la gare Bruxelles-Midi et à 13 minutes en métro ou 25 minutes à pied du centre historique.



Cet établissement trois étoiles propose 80 studios et appartements entièrement équipés pour une à quatre personnes dont certains sont adaptés aux personnes à mobilités réduites.



L'hôtel offre également un certain nombre de services dont un espace petit-déjeuner qui devient espace de co-working, un service de snack livré en chambre 24/24, un parking couvert ainsi qu'un wi-fi haut débit gratuit et une bagagerie.



Ce nouvel hôtel s'inscrit dans la continuité du projet du groupe Appart'City d'étendre son développement à l'international.