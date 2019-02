Arval lance une appli de gestion des accidents

grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les conducteurs et les gestionnaires de flotte pourront gérer et suivre les réparations en temps réel.



Cette nouvelle fonction est à la disposition des conducteurs disposant d'une police d'assurance Arval. Grâce à la géolocalisation, ils peuvent signaler l'accident avec précision et télécharger des photos ou un rapport d'accident. Ce processus numérique accélérera le traitement des accidents et les réparations nécessaires.



Ce nouveau service est désormais disponible en France et sera étendu ultérieurement à d'autres pays.