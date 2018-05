Athlon confie un crédit-mobilité aux voyageurs d'affaires

La solution Flex2Use d'Athlon France est un crédit-mobilité qui s’adapte aux besoins de chaque collaborateur. Avec cette solution, les salariés ont la possibilité d'utiliser le budget mensuel qui leur est offert par leur entreprise comme ils l’entendent. Ils peuvent ainsi opter pour un véhicule plus petit que celui prévu initialement dans leur contrat de location longue durée. En contrepartie, le budget restant à chaque mensualité se transforme en crédit-mobilité et peut être utilisé pour louer par exemple un véhicule plus grand pour les vacances.



A titre d’exemple, un conducteur disposant d’un budget de 600 euros par mois alloué par son entreprise peut décider d’opter pour un véhicule de fonction au tarif de 500 euros par mois et de cumuler une provision de 100 euros chaque mois qui lui permet ensuite de disposer d’un véhicule plus grand pendant ses vacances ou de tout autre véhicule tout au long de l’année en fonction de ses besoins ponctuels.