Avant-première: SAP Concur lance une solution de gestion de notes de frais dédiée aux PME

20 minutes et 53 euros, voilà ce que coûte en moyenne le traitement d’une seule note de frais. 70 % des PME-PMI les gèrent encore sans outil. Dans 64 % des cas, elles ne disposent même d’aucun reporting. Une gestion encore archaïque source de désengagement de la part des collaborateurs. En réponse, SAP Concur lance Standard, une solution efficace et performante adaptée au budget des PME.



Poussées par le marché, les PME n’ont plus le choix : elles doivent elles aussi entamer leur transformation digitale. Cependant, si elles sont confrontées aux mêmes problématiques que les grands groupes, elles ne disposent pas pour autant des mêmes moyens financiers. C’est pourquoi elles ont besoin d’une solution dédiée et adaptée.



Avec Standard, SAP Concur propose aux PME une solution qui leur correspond : aucun frais de mise en place, une installation réalisée en un mois, un prix d’entrée fixé à 10 notes de frais par mois, la possibilité de choisir parmi 3 forfaits et de changer d’un mois à l’autre, et un abonnement minimum de trois mois. D'après Concur, une PME de 40 personnes, avec une note de frais moyenne de 150 euros par mois, devrait économiser plus de 10 000 euros par an. Des économies conséquentes liées également à la forte diminution des fraudes ou de la non-conformité des justificatifs, une priorité pour 57 % des directeurs financiers de PME. L’automatisation entraînerait ainsi une baisse de 10 à 15 % du nombre de fraudes ainsi que 5 % d’économies supplémentaires liées à une application plus stricte de la politique de l’entreprise.



Parmi les autres exemples d’innovations de la solution, l’application Drive qui calcule les indemnités kilométriques en temps réel. Installée sur le smartphone, elle détecte par géolocalisation les points d’arrêt, analyse le trajet effectué et calcule ainsi le montant exact à rembourser, et ce à chaque redémarrage.