Avant-première : Sodexo lance officiellement Xpenditure en France

prendre en compte les spécificités fiscales et les intégrer en toute transparence dans les outils comptables des entreprises quel que soit le pays où a été réalisé de la dépense

Souvenez-vous de ce nom, Xpenditure, car il pourrait faire évoluer le regard des entreprises sur la gestion de la note de frais. Fondée en Belgique, il y a six ans, par Wim Derkinderen et Boris Bogaert, l’entreprise s’est fixée pour mission de simplifier la gestion de la dépense dans le monde du voyage d’affaires. A la base, un principe classique : scan des notes de frais, reconnaissance de la data et intégration dans le système comptable.Reprise par Sodexo en mars 2017 , la jeune entreprise a su se développer avec des bureaux à Amsterdam, Londres, New York et Sao Paulo. Sodexo lui donne les moyens de ses ambitions mondiales et l’intègre à son dispositif « agence de voyage » que le groupe veut développer sur l’ensemble des marchés ou Sodexo est déjà présent.Dans le dispositif « end to end » de Sodexo, Xpenditure va gérer la parti expense du travel. Un sujet complexe qui, comme l’évoquait Boris Bogaert, doit "".