Avis roule avec le Toyota C-HR Hybride

Avis enrichit sa gamme de véhicules hybrides et propose désormais un nouveau modèle aux voyageurs d'affaires désireux d'avoir une conduite plus écoresponsable, le Toyota C-HR Hybride.



Le véhicule hybride dispose de deux moteurs fonctionnant en tandem. Il peut ainsi basculer d'un mode électrique à un mode essence selon les besoins. Équipées de la technologie 100% hybride, ces voitures peuvent rouler sur plus de 50% du temps de trajet en électrique. Lorsque le mode 100 % électrique est activé, elles ne rejettent aucune émission de dioxyde de carbone (CO2).



Par ailleurs, le conducteur n’a pas besoin de recharger le véhicule et de le brancher, car il est totalement autonome: la batterie se recharge toute seule durant les différentes phases de conduite.