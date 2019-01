B Network finalise un tour de table à hauteur de 30 millions d'euros

Spécialisée dans la gestion de l’hébergement événementiel, la startup B network vient de lever 30 millions d’euros auprès du fonds Ring Capital et de partenaires bancaires. Sa solution digitale dont elle est 100% propriétaire lui a permis de s’imposer comme acteur de référence dans la distribution hôtelière sur le segment MICE. La jeune pousse a notamment assuré la logistique hôtelière d’événements de grande envergure : le Mobile Word Congress de Barcelone, Cannes Lions, le G20 en 2019, les Jeux Olympiques de 2024 ou encore la Cop 21 à Paris.



130 collaborations au total qui ont permis à B network de générer 200 millions d’euros de volume d’affaires. « La distribution hôtelière sur le segment MICE est encore sous pénétrée par le digital, et b network a le potentiel d’en définir les standards », a commenté Nicolas Célier, Partner chez Ring Capital. Cette première opération aura pour but d’accélérer la croissance internationale de l’entreprise et de renforcer sa capacité R&D afin de rester l’acteur de référence de son marché.