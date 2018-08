BCD Travel adopte la reconnaissance vocale

BCD Travel déploie des services cloud à reconnaissance vocale au sein de TripSource. Ainsi, les voyageurs utilisant des appareils équipés de l’assistant vocal Alexa - comme les produits Echo, Echo Plus ou Echo Dot d’Amazon - peuvent à partir de septembre obtenir des informations spécifiques concernant les voyages à venir : dates et heures de départ et d’arrivée, confirmation de l’hôtel et même les coordonnées d’une société de location de voitures.



"Nous voulons offrir aux voyageurs d’affaires la possibilité d’accéder aux données de leurs voyages à l’aide de leurs outils et appareils préférés, qu’ils soient au bureau, chez eux ou sur la route" , explique Yannis Karmis, Senior Vice President de Product Planning & Development. "Les avancées en matière de synthèse vocale nous donnent l’opportunité d’intégrer à notre plateforme TripSource des technologies de langage naturel et d’élargir nos capacités libre-service".



L'entreprise a fait appel à une équipe de concepteurs et d’ingénieurs spécialisés dans l’expérience utilisateur vocal, afin de se rapprocher d’une voix humaine. La TMC explique "Les capacités de communications intelligentes de TripSource Alexa de BCD dépassent le cadre des courriels en ajoutant la possibilité de donner des surnoms aux assistants virtuels et permet aux membres de la famille de rester aussi informés. Par exemple, si des enfants demandent : «Alexa, demande à TripSource quand le vol de maman arrive», le système reconnaîtra l’identité de maman".



À mesure que le service évoluera, la TMC étendra les capacités vocales à l’organisation et aux réservations de voyages. Il ne s’appuiera pas uniquement sur Alexa, mais sur d’autres assistants virtuels tels que Google Assistant et Siri d’Apple. L’entreprise prévoit de les déployer jusqu’à la fin de l’année, ainsi que l’année prochaine.