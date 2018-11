BCD Travel ajoute Groupize dans son Marketplace

Les réunions simples, qui représentent 60 à 80 % des réunions, ont longtemps été une catégorie de dépenses de gestion des voyages négligée parce qu'il n'existait jusqu'à présent aucune solution rentable et facile à déployer, de sorte que l'accent a été mis sur les événements importants et complexes. Le regroupement permet d'assurer la visibilité et la gestion de cet important segment des dépenses de l'entreprise.



Les réunions simples comprennent les réunions internes, les réunions de vente, les séries de conférences, la formation, les ouvertures de magasins, les équipes de travail ou encore le recrutement. Elles concernent de 4 à 4000 personnes et elles combinent des besoins en hébergement, en salles et lieux de réunions et elles nécessitent également des solutions de transport pour les déplacements.