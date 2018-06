BCD Travel se dote d'un Senior Vice President of Global Client Solutions

Dans ses nouvelles attributions de Senior Vice President of Global Client Solutions de BCD Travel, Andrew Menkes aura pour mission d’augmenter la part de marché de l'entreeprise au niveau mondial en s’adaptant aux nouveaux besoins des acheteurs du voyage d’affaires. Ce poste implique une étroite collaboration avec les directions régionales de BCD, ainsi qu’un travail direct auprès des clients et des prospects. L’objectif est de développer, revoir les politiques voyages corporate, évaluer et sélectionner les services liés à la gestion du risque, choisir des systèmes de cartes de crédit d’entreprise et trouver des solutions aux autres défis des acheteurs.



Basé à Cape Coral en Floride, Andrew Menkes rendra compte à Mike Janssen, Global Chief Operating Officer et President de la région Amériques.



Au cours de ses 30 ans d’expérience, Andrew Menkes, a piloté la mise en place du premier achat de billet électronique sur internet avec British Airways et lancé un programme internet similaire avec JetBlue Airways, aux États-Unis. De plus, il est le premier travel manager à avoir été accrédité par la Airline Reporting Commission (ARC) pour gérer un service de voyage d’affaires (Corporate Travel Department - CTD).



En 2001, il a fondé Partnership Travel Consulting (PTC), un cabinet de conseil en voyage. Il a démarré sa carrière chez TWA, où pendant neuf ans, il a endossé le rôle de Regional Manager d’Interline Sales, puis est devenu le premier Regional Manager of Automation. En 2009, il a participé à la création de PTC International, une entreprise mondiale de vente et marketing installée à Baltimore, dans le Maryland.



Andrew Menkes a été nommé deux fois parmi les "25 dirigeants les plus influents du secteur du voyage" par Business Travel News, en 1998 et en 2000. Le même magazine lui attribuait le titre de Travel Manager de l’année en 1999. Il a travaillé au poste de Vice President of Finance et Administration pour l’Association of Corporate Travel Executives et au poste de membre du comité exécutif. Il a également œuvré au sein du comité de technologie de la Corporate Travel Association de New York et du conseil d’administration de la Global Business Travel Association. Il est aussi ancien membre du conseil de fiducie d’IBTM.