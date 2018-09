Baromètre FCM - DéplacementsPros : les voyageurs d'affaires jugent leurs déplacements de plus en plus utiles

Stéphane Lormant : La technologie est-elle aujourd'hui suffisamment forte pour que l'entreprise n'ait pas besoin d'une politique voyages ? Je n'y crois pas, au contraire : ils doivent être réglés en fonction d'une politique définie. Si les voyageurs trouvent la politique voyage trop contraignante, c'est le plus souvent parce qu'elle a été mal expliquée, mal détaillée même. Mais aussi parce que la règle est vécue comme une contrainte dans un contexte où le déplaceent est déjà une contrainte en soi.



Christophe Drezet : En dehors de nos frontières, il est vrai que chez les anglo-saxons la responsabilisation fait l'essentiel. En France, on est encore dans le contrôle et le flicage. Mais on se rend compte avec nos équipes qu'en laissant faire le voyageur tout en lui indiquant des seuils à ne pas franchir, on fait globalement baisser les coûts de 18% ! La responsabilisation fonctionne, elle est trop peu utilisée.Aujourd'hui les entreprises demandent aux agences de faire par exemple des appli mobiles qui encadrent trop.



Claude Lelièvre, vice-président de l'AFTM : Il y a pourtant de plus en plus de responsabilisation. Avant, les voyageurs challengeaient le prix affiché par l'outil, maintenant ils recherchent l'horaire et le lieu qu'ils souhaitent, ils sont donc plus en recherche de confort et de réponse à leurs besoins. Il faut aujourd'hui aménager "l'entonnoir" pour conduire le voyageur vers ce qui correspond à ses besoins dans le cadre des règles de sécurité, incontournables.