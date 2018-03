Beijing Capital Airlines a choisi TAL Aviation pour sa présentation européenne

TAL Aviation et Beijing Capital Airlines ont signé un accord de représentation commerciale et marketing. TAL Aviation fournira ses services à la compagnie aérienne en tant que General Sales Agent (GSA) sur 8 marchés européens: France, Belgique, Autriche, République tchèque, Allemagne, Grèce, Italie et Suisse.



Ses équipes fourniront pour le compte de la compagnie aérienne les services de distribution, vente, réservation, marketing, stratégie digitale, finance et plus encore.



Beijing Capital Airlines, filiale de Hainan Airlines, a lancé l'année dernière des vols directs vers l'Europe: Madrid, Lisbonne avec la première connexion directe entre la Chine et le Portugal; Moscou, Londres Heathrow ainsi que Melbourne, Sydney et Vancouver.