Best Western Plus s'installe à Senlis

Le Best Western Plus Escapade de Senlis propose 74 chambres de gamme Confort, Supérieures ou Suites Juniors. La décoration se veut moderne tandis que le mobilier a été réalisé sur-mesure. Les chambres disposent d’une connexion wifi haut-débit gratuite, d’une télévision écran-plat et d’un minibar. Les salles de bain de leur côté arborent des tons clairs et un sol en ardoise.L’établissement dispose d’une piscine chauffée, d'une salle de fitness et d'un sauna pour des moments de détente. Les voyageurs d'affaires peuvent également boire un verre entre collègues au bar situé dans le patio.Un buffet sucré et salé est proposé pour le petit-déjeuner. Pour le déjeuner et le dîner, le restaurant de l’hôtel offre une cuisine classique héritée des recettes d’antan.L’hôtel peut accueillir les événements d'entreprise grâce à deux salles de séminaire insonorisées d’une capacité d’accueil de 140 personnes.Parc d'activités des Portes de Senlis, 1 avenue Alain Boucher, 60300 SenlisTél : +33 06 11 66 14 91Lien : Site de l’hôtel